الخارجية الأميركية تدعو رعاياها في الخارج إلى العودة قبل تحول كورونا إلى تسونامي

2020/04/02 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الخارجية الاميركية رعاياها الموجودين في الخارج والراغبين بالعودة إلى ديارهم، بأن يفعلوا ذلك قبل أن يتحول فيروس كورونا إلى تسونامي تفقد معه البلاد القدرة على إجلائهم.

وأكد المكلف بتنسيق جهود إعادة الرعايا الأميركيين من الخارج إيان براونلي، في بيان عدم أي ضمان بأن تظل وزارة الخارجية قادرة في غضون أسابيع قليلة على الاستمرار بالمساعدة في عمليات الإجلاء مشيرا الى أن الرحلات التجارية المتوفرة حاليا قد تصبح مستحيلة في المستقبل القريب.

وأضاف براونلي أن على جميع الاميركيين عدم انتظار المساعدات لحين وقوع الكارثة ووصول تسونامي كورونا اليهم مشددا على ضرورة البحث عن ملاذ آمن.

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