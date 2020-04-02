2020/04/02 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة .. النائب عدي عواد يطالب بتشكيل لجنة تحقيقية لوجود انتهاكات بحق المصابين بكورونا في صحة البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 14:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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