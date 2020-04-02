الاعرجي: الزرفي سيحصل على أغلبية لتمرير حكومته في حال انعقاد جلسة منح الثقة

2020/04/02 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، إن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، حصل على اغلبية داخل مجلس النواب تمكنه من تمرير حكومته.

وكتب الاعرجي في تغريدة على موقع تويتر أن المؤشرات المُستجدة تُشير إلى أن المُكلّف بتشكيل الحكومة سيحصل على الأغلبية الكافية لتمرير كابينته، مشيرا الى أن ذلك يأتي في حالِ عقد مجلس النواب للجلسة المخصّصة لمنح الثقة ضمن المدة الدستورية.

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