بالوثيقة.. المثنى توجه بإيقاف الاستقطاعات المترتبة على القروض الممنوحة لموظفي الدولة

2020/04/02 | 14:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الخميس، بايقاف الإستقطاعات المترتبة على القروض الممنوحة لموظفي الدولة، لحين انتهاء الازمة الحالية.

وبحسب الوثيقة التي حصلت "الغد برس" نسخة منها انه " تنفيذا لما جاء بالفقرة ۱۰ من توصيات خلية الأزمة الاتحادية المشكلة بالامر الديواني رقم 25 لسنة ۲۰۲۰ بجلستها المنعقدة يوم السبت المصادف ۳ / ۲۱/ ۲۰۲۰ المتضمنة (ايقاف الإستقطاعات المترتبة على القروض الممنوحة لموظفي الدولة عن اعادتها عند تحسن الوضفي الدولة كافة واعادتها عند تحسن الوضع الوبائي) تنسب ايقاف جميع العروض الممنوحة لموظفيكم وحسب ما ورد انفا للعمل بموجبه".

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