لجنة الامر الديواني : العراق خامسا بين الدول العربية بوباء كورونا

2020/04/02 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الأمر الديواني، اليوم الخميس، أن العراق يأتي بالمرتبة الخامسة بين الدول العربية، من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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