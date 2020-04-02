"كورونــا" يقلب طقوس وعادات الدفن عند الاديان ..!

2020/04/02 | 14:22 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

في إسرائيل عادة ما يوارى المتوفى من اليهود الثرى في ثوب فضفاض وكفن دون نعش.



أما الآن فيتم نقل جثث ضحايا كورونا لكي يقوم بتغسيلها أفراد يرتدون ملابس وقاية كاملة ويتم لفها بغطاء بلاستيكي محكم.

وقبل الدفن تُلف الجثث بالبلاستيك مرة أخرى.

وقال ياكوف كيرتس الذي يعمل لدى منظمة شيفرا كا...

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