استشهاد سوريين واصابة 4 باعتداء للقوات التركية

2020/04/02 | 14:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد سوريان وجرح اربعة آخرون في اعتداء للقوات التركية ومرتزقتها من الجماعات المسلحة بريف الحسكة.واضاف مصدر صحفي، ان القوات التركية ومرتزقتها قتلت سوريين وجرحت 4 آخرين بعدوان للقوات التركية و الإرهابيين التابعين لها على قريتي قبر صغير والعبوش بريف الحسكة.وكانت القوات التركية والجماعات المسلحة المرتبطة بها قد جددت اعتداءها على القرى والبلدات الآمنة […]

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