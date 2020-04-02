تعافي 10 مصابين بكورونا في محافظة عراقية

2020/04/02 | 14:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة الصحة في محافظة النجف يوم الخميس عن اكتساب 10 مصابين بفيروس كورونا الشفاء التام.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان 10 مرضى يغادرون المستشفى لإكتسابهم الشفاء، مشيرة الى ان 17 مشتبها باصابته بالفيروس يغادرون الحجر الصحي ايضا لعدم وجود علامات مرضية عليهم.

علنت دائرة صحة محافظة النجف في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 10 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبهذا يرتفع عدد المتماثلين للشفاء بالفيروس الى 41 حالة بين 132 اصابة بكورونا مسجلة في النجف.

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