2020/04/02 | 14:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولار في العراق يقفز الى (127) الف ليعود الى اكثر من (125) الف في حالة من عدم الاستقرار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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