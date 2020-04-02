صحة النجف: شفاء 10 مصابين بكورونا و 17 مشتبهاً به يغادرون الحجر الصحي

2020/04/02 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعلنت مديرية صحة محافظة النجف، الخميس (02 نيسان 2020)، شفاء 10 مصابين بكورونا و ومغادرة 17 م...





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