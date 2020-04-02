الزرفي يحذر من استمرار الهجمات التي تتعرض لها القطعات العسكرية وسط وشمال العراق

2020/04/02 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حذر رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الخميس (02 نيسان 2020)، من استمرار الهجمات التي تتعرض لها ال...





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