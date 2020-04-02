خلية الأزمة تتحدث عن موعد قريب لمغادرة المصابين بكورونا وتكشف نسبة من يحتاجون ’’رعاية خاصة’’

2020/04/02 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشفت نائب رئيس خلية الأزمة في العراق، جاسم الفلاحي، الخميس (02 نيسان 2020)، عن موعد خروج المصابين بفيروس كورونا من الحجر الصحي، مبيناً أن 90% منهم سيخرجون قريباً، بعد تحسن حالتهم الصحية واستقرارها.

وقال الفلاحي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "أكثر من 90% من المصابين بفيروس كورونا، يكتسبون الشفاء التام، حتى من دون علاج"، مبيناً ان "الـ 10% المتبقين يبقون في المراكز الصحية للحجر لأنهم بحاجة الى رعاية طبية خاصة".

وأضاف، أن "المتبقين يعانون ايضا من مشاكل كبيرة في جهازهم المناعي، ويكون اغلبهم من كبار السن، الذين لديهم امراض مزمنة او يعانون من الفشل الكلوي، او اي مرض مزمن اخر".

وتابع الفلاحي، أن "العراق من أعلى البلدان في حالات الشفاء بفيروس كورونا، فأكثر من 90% من المصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج حالياً حالتهم ممتازة وهم على وشك أن يخرجوا قريباً جداً".

وفي وقت سابق، حدد وزير الصحة والبيئة، جعفر علاوي، الخميس (2 نيسان 2020)، موعداً لانتهاء خطر فيروس كورونا، في العراق، في حال الالتزام بالحظر الصحي.

وقال علاوي، في تصريح نقلته المحطة الرسمية، إنه "في حال الالتزام بالحظر الصحي، فإن نهاية خطر كورونا في العراق ستكون في أواخر شهر أيار المقبل".

واضاف: "انتقلنا من مرحلة الدفاع الى الهجوم في مواجهة فيروس كورونا، عبر فرق المسح الفعال الميدانية"، مشيرا الى أن "وضع العراق الوبائي جيد رغم الظرف الصعبة".

ودعا "المواطنين للالتزام بحظر التجوال من أجل تجاوز أزمة كورونا".

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اعلنت مديرية صحة محافظة النجف، الخميس (02 نيسان 2020)، شفاء 10 مصابين بكورونا و ومغادرة 17 مشتبهاً به من الحجر الصحي.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "10 مرضى غادروا المستشفى لإكتسابهم الشفاء ا

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وقال رئيس الخلية، محافظ ميسان علي دواي، في بيان: "سيكون دخول المواطنين من أهالي الم

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وقال مدير عام الدائرة، عون هاني المالكي، في بيان تلقته (بغداد

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