بالتفصيل.. هذه طرق تهريب الأموال العراقية إلى إيران عبر شركاتٍ “وهمية”

2020/04/02 | 14:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن فرضت الخزانة الأميركية، في الأيام القليلة الماضية، عقوبات على /20/ كياناً عراقياً إيرانياً يقدمون الدعم لصالح قوات فليق “القدس” الإيراني، إلى جانب نقل المساعدات إلى #الميليشيات العراقية الموالية […]

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