اسبانيا تعلن تجاوز الاصابات الى 10 آلاف حالة

2020/04/02 | 14:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 950 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في البلاد عشرة آلاف شخص.وأكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا ارتفعت منذ أمس من 9053 حتى 10003، ما يعد أكبر ارتفاع في حصيلة ضحايا الوباء منذ […]

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