2020/04/02 | 14:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس إن سعر النفط في سلتها اليومية هبط إلى 16.87 دولار للبرميل في أول أبريل نيسان انخفاضا من 22.61 دولار في اليوم السابق.

تشمل السلة المزيج الصحراوي الجزائري وجيراسول الأنجولي ودجينو الكونجولي وزافيرو من غينيا الاستوائية ورابي الخفيف الجابوني والخام الإيراني الثقيل.

وتشمل السلة أيضا خام البصرة الخفيف وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر النفط في سلة أوبك اليومية ينزل لأقل من 17 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر النفط في سلة أوبك اليومية ينزل لأقل من 17 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).