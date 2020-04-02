الكرملين: الدول المنتجة للنفط لم تبحث اتفاقات بخلاف صيغة أوبك+

2020/04/02 | 14:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الكرملين، الخميس، إن الدول المنتجة للنفط لم تبحث أي اتفاقات محددة أو مجردة بخلاف صيغة اتفاق أوبك+ لكبح الإمدادات والذي انتهى أجله في نهاية الشهر الماضي.

وانخفضت أسعار النفط بنحو النصف منذ أخفقت أوبك ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا الشهر الماضي في تمديد اتفاقهم بشأن الإنتاج.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي يومي عبر الهاتف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عدة مرات يوميا عبر الهاتف مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك لمناقشة سوق النفط العالمية وسوق الوقود المحلية.

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