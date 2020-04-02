الدفاع عن حرية الصحافة تصدر بيانًا بشأن “قرارات مريبة” لرفع استثناء حظر التجوال عن مؤسسة دون أخرى!

2020/04/02 | 14:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ابدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، استغرابها، من اشراك هيئة الاعلام والاتصالات واتحاد الاذاعات الاسلامية، في قرارات خلية الازمة حول استثنائات الصحفيين والاعلاميين من قرار حظر التجوال.وقالت الجمعية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “أصدرأ خلية الازمة قررت الاستعانة بهيئة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين واتحاد الاذاعات الاسلامية من اجل […]

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