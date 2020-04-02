2020/04/02 | 14:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سلط تقرير اميركي الضوء على واقع حال السفر مابعد كورونا، بعد ان ضرب قطاع السفر بسبب كورونا مسببا خسائر اقتصادية كبيرة، متوقعا حدوث 8 تغييرات قد تطرأ على مشهد السفر بشكل عام.ونشرت سي أن أن تقريرًا رصدته “يس عراق”، قالت فيه أنه “يعتقد الخبراء أن قطاع السياحة والسفر على النطاق العالمي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أميركي يدرس مستقبل السفر بعد كورونا.. 8 تغييرات متوقعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير أميركي يدرس مستقبل السفر بعد كورونا.. 8 تغييرات متوقعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).