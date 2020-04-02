وزارة الخارجية الأمريكية تدعو إلى توخي الحذر مع ورق التواليت

2020/04/02 | 14:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، المواطنين الأمريكيين إلى عدم شراء جميع ورق التواليت على خلفية تفشي الفيروس التاجي “كورونا”.“أمريكا ، خذها بسهولة مع ورق التواليت!” حيث […]

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