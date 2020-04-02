بلدية قضاء الفلوجة تستثمر حظر التجوال باكساء الشوارع

2020/04/02 | 14:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد معاون مدير بلدية قضاء الفلوجة للشؤون الخدمية بمحافظة الانبار محمد شكر الدليمي، اليوم الخميس، أن الدوائر الخدمية تواصل مهام عملها مستغلة تطبيق فرض حظر التجوال الصحي للقيام بعمليات اكساء وتبليط الشوارع الرئيسية.وقال الدليمي، إن “الدوائر الخدمية في مدينة الفلوجة واصلت المباشرة بانجاز مشاريع خدمية منها ما يتعلق منها بأكساء الشوارع […]

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