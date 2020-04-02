ايران: العراق اوقف نقل النفط خلال معبر حدودي

2020/04/02 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت ايران، الخميس، ايقاف العراق عمليات نقل المشتقات النفطية الايرانية عبر معبر برويز خان الحدودي، لكنها اكدت استمرار تدفق حمل البضائع.وقال مراد علي قائمقام قصر شيرين الحدودي "منذ نحو اسبوع اوقف العراق دخول شاحنات المشتقات النفطية عن طريق برويز خان، وصولا الى اراضيه من دون ايضاح سبب دقيق".إلا ان مراد اكد ان البضاعات الاخرى تنقل من المعابر الى الشاحنات العراقية بسلاسة، إذ تنقل يوميا من برويز خان حوالي 800 الى 1200 شاحنة، و500 شاحنة من منفذ خسروي.وكان العراق قرر تعليق التنقل مع ايران لمنع انتقال فيروس كورونا.

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