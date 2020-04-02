🟠رئيس الجمهورية يستقبل وزيري التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية ويؤكد ضرورة تأمين مفردات البطاقة التموينية ودعم العوائل المتعففة

2020/04/02 | 14:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام، ببغداد اليوم الخميس 2-4-2020، وزيري التجارة الدكتور محمد هاشم العاني والعمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان.وأكد رئيس الجمهورية […]

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