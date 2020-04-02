وزارة عراقية : تشرع بتصنيع أجهزة ومعـدات طبية لمكافحة كورونا

2020/04/02 | 14:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..أعلنت وزارة الصناعـة والمعـادن العراقية، اليوم الخميس، المباشـرة بتصميـم وتصنيـع أجهـزة ومعدات طبيـة لمكافحـة وبـاء كورونـا.وقال عضو خلية الأزمة العلمية المشكلة في الوزارة عمـار عبـد الله حمد في بيان له تلقته ( المستقلة)…، إن “العمل تم بعدة محاور تصميمية وتصنيعية تمثلت بإكمال تصاميم مختلفة لثلاث أجهزة مع جداول الكميات من قبل هيأة […]

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