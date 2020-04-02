قرار حصر استثناءات الصحفيين من حظر التجوال بهيئة الاعلام والاتصالات مخالفة قانونية

2020/04/02 | 14:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة الاستعانة بهيئة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين واتحاد الاذاعات الاسلامية من اجل تحديد استثناء الصحفيين والاعلاميين والعاملين في وسائل الاعلام.وتعد هذه الخطوة مخالفة قانونية صريحة، اذ ان هيئة الاعلام والاتصالات التي وضعتها خلية الازمة في قلب اجراءاتها متهمة بتقويض حرية العمل الصحفي في العراق، وتنفيذها ارادات سياسية محددة، وهذا لا ينسجم مع القرار

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