دائرة صحة المثنى ترسل 300 عينة لبغداد يشتبه إصابتها بكورونا

2020/04/02 | 14:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى أعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الخميس، أن مجموع العينات التي أرسلتها لمختبر الصحة العامة في بغداد وصل إلى ٣٠٠ عينة ، فيما أوضحت أن العدد التراكمي للإصابات وصل إلى ٢٦ حالة من ضمنها حالتي شفاء ووفاة.وقال مدير عام صحة المثنى عون المالكي في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “تلك الحالات أرسلت […]

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