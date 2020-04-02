لبنان تسجل 15 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/02 | 14:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 494 حالة بعد الكشف عن 15 حالة جديدة.

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