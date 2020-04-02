ارتفاع إصابات كورونا في بلجيكا الى 1000 حالة

2020/04/02 | 14:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات البلجيكية خلال الساعات الـ24 الماضية 183 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ليتجاوز بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في البلاد ألف شخص.وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بسبب كورونا في بلجيكا بلغ حتى الآن 1011 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 15348، ولا يزال نحو سبعة آلاف مصاب […]

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