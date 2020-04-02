واسط تباشر بتشغيل جهاز (PCR) المختبري لفحص الحالات المشتبه إصابتها بكورونا

2020/04/02 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، الخميس، المباشرة بتشغيل جهاز “PCR” المختبري لفحص الحالات المشتبه بها بدلاً من إرسال العينات إلى مختبرات بغداد.واشار المياحي في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى “الزهراء” المخصص للحجر الصحي حضرته “العهد نيوز” اليوم الخميس، الى أن “الجهاز سيمكّن الملاكات الصحية من إجراء الفحص المختبري داخل المحافظة للكشف المبكر عن […]

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