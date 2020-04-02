الحشدُ قبل اغتيال “المهندس” ليس الذي بعده.. خلافاتٌ على المناصب والأموال

2020/04/02 | 14:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى اغتيال نائب رئيس هيئة “#الحشد_الشعبي” جمال جعفر، المعروف باسم “أبو مهدي المهندس”، سقط قتيلاً قبل أسابيع مع الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني في غارة أميركية إلى انقسامات في فصائل في الحشد […]

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