لمنع انتشار كورونا.. السعودية تحظر التجوال في مكة والمدينة على مدار اليوم

2020/04/02 | 15:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المملكة العربية السعودية عن فرض حظر التجوال على مدة 24 ساعة يوميا في جميع أرجاء مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

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