وبهذا الصدد أعلنت محاكم التحقيق الخفر التابعة لرئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية عن توقيف 433 متهماً بمخالفة قرار حظر التجوال.وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محاكم التحقيق الخفر التابعة لرئاسة استئناف كركوك الاتحادية أعلنت عن توقيفها لـ433 مخالفاً لقرارات حظر التجوال في عموم الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة".وتأتي هذه الاجراءات من قبل محاكم الاستنئناف في عموم المحافظات تنفيذاً لإعمام مجلس القضاء الاعلى المؤرخ في 8 اذار 2020 والذي نص على "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بالقبض على كل من يخالف حظر التجوال ويستهين بخطر انتشار فيروس كورونا وكل من يشجع الاخرين على الاستهانة بهذا الخطر".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاهد من كركوك تظهر عدم التزام بالوقاية من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاهد من كركوك تظهر عدم التزام بالوقاية من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).