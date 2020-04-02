مشاهد من كركوك تظهر عدم التزام بالوقاية من فيروس كورونا

2020/04/02 | 15:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت عدسة شفق نيوز، الخميس، مشاهد من عدم التزام بعض سكان محافظة كركوك بقرار حظر التجوال والإرشادات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.وبحسب مراسل شفق نيوز فانه رغم تفشي فيروس كورونا في محافظة كركوك في الآونة الاخيرة، وبعد تسجيلها اليوم الخميس 5 حالات اصابة جديدة، إلا ان هناك بعض الناس لا يلتزمون بالقوانين الصادرة عن السلطات.وتجولت كاميرا شفق نيوز في المحافظة ورصدت عدم الالتزام بالتوجيهات الامنية والصحية.واشار مراسلنا الى ان المحافظة سجلت اليوم ، ٥ اصابات جديدة في منطقة (شورجة) واحدة منها لصيدلاني كان الناس يراجعونه بغرض العلاج الدوائي

وبهذا الصدد أعلنت محاكم التحقيق الخفر التابعة لرئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية عن توقيف 433 متهماً بمخالفة قرار حظر التجوال.وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محاكم التحقيق الخفر التابعة لرئاسة استئناف كركوك الاتحادية أعلنت عن توقيفها لـ433 مخالفاً لقرارات حظر التجوال في عموم الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة".وتأتي هذه الاجراءات من قبل محاكم الاستنئناف في عموم المحافظات تنفيذاً لإعمام مجلس القضاء الاعلى المؤرخ في 8 اذار 2020 والذي نص على "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بالقبض على كل من يخالف حظر التجوال ويستهين بخطر انتشار فيروس كورونا وكل من يشجع الاخرين على الاستهانة بهذا الخطر".

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