2020/04/02 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بالوثيقة..



وزير الصحة يطلب التريث بنقل عراقيي الخارج لعدم توفر أماكن كافية لحجرهم

البصرة تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات يرتفع إلى 109

بغداد اليوم- خاص

كشفت نائب رئيس خلية الأزمة في العراق، جاسم الفلاحي، الخميس (02 نيسان 2020)، عن موعد خروج المصابين بفيروس كورونا من الحجر الصحي، مبيناً أن 90% منهم سيخرجون قريباً، بعد تحسن حالتهم الصحية واستقرارها.

وقال الفلاحي في حديث لـ (بغدا

بغداد اليوم- النجف

اعلنت مديرية صحة محافظة النجف، الخميس (02 نيسان 2020)، شفاء 10 مصابين بكورونا و ومغادرة 17 مشتبهاً به من الحجر الصحي.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "10 مرضى غادروا المستشفى لإكتسابهم الشفاء ا

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