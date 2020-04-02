2020/04/02 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات يرتفع إلى 109

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