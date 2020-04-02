محافظ الديوانية يفتح تحقيقاً بتسليم جثة شخص توفي بكورونا إلى ذويه قبل التأكد من إصابته

2020/04/02 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الخميس (02 نيسان 2020)، فتح تحقيق بحادثة تسليم جثة شخص توف...





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