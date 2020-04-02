2020/04/02 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالبت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، وزارة النقل بالتريث في نقل الوافدين العراقيين العالقين خارج البلاد لحين تهيئة اماكن لحجرهم.واظهرت وثيقة موجهة من وزارة الصحة الى وزارة النقل واطلعت عليها “يس عراق”، مطالبة بالتريث في نقل الوافدين الى العراق لحين تهيئة اماكن لحجرهم، حيث تقرر حجر جميع الوافدين لمدة 14 يومًا.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تطالب وزارة النقل بـ”التريث” في نقل الوافدين لحين تهيئة اماكن حجر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تطالب وزارة النقل بـ”التريث” في نقل الوافدين لحين تهيئة اماكن حجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).