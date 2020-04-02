صالح يلتقي وزيري التجارة والعمل ويؤكد على أهمية تأمين مفراد الحصة التموينية

2020/04/02 | 15:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس، ضرورة توفير المواد الغذائية في الأسواق وتأمين مفردات الحصة التموينية، والإسراع في دفع رواتب الحماية الاجتماعية.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته "كلكامش برس"، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام، ببغداد، وزيري التجارة محمد هاشم العاني، والعمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان”.واضاف البيان، أن “رئيس الجمهورية أكد ضرورة استمرار توفير المواد الغذائية في الاسواق المحلية وتأمين مفردات الحصة التموينية للمواطنين، والإسراع في دفع رواتب الحماية الاجتماعية وبما يسهم في إسناد ودعم العوائل المتعففة وتعزيز صور التكافل والتضامن داخل المجتمع العراقي”.وشدد صالح “على ضرورة التآزر والتكاتف في هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره كونه يمثل تحدياً خطيراً يهدد سلامة شعبنا وشعوب العالم جميعاً”.وأشار البيان الى أن “وزير التجارة استعرض الخطط التي وضعتها الوزارة لتأمين مفردات الحصة التموينية ،ومتابعة إجراءات تسهيل دخول البضائع”، مبيناً أن “الوزارة استنفرت جميع كوادرها وطاقاتها من أجل توفير المستلزمات الرئيسية للمواطنين في هذه الظروف الحالية”.ولفت البيان الى أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية عرض خطط وزارته لشبكة الحماية الاجتماعية، والإسراع بتقديم الدعم المالي للأجراء اليوميين والمشمولين بشبكة الحماية لتعويضهم عن البقاء في بيوتهم، وتوفير مستلزمات معيشتهم في مواجهة وباء كورونا”.

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