جواد بشارة - مفهوم الزمن في السينما 2

2020/04/02 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة مقدمة نظرية"ليس هناك ما هو أكثر أناقة وفعالية من فن تم تصميمه على شكل فن آخر."روبرت بريسون "عند الحديث عن الماضي سينمائياًبحث مقدم لأستاذ مادة الإخراج في كلية السينما في جامعة السوربون المخرج الراحل إريك رومير مترجم عن الفرنسية.إن صنع فيلم يقع في فترة تاريخية معينة يفترض مسبقًا خطابًا واعيًا حول الماضي.نظرًا لتدخل صانعي الأفلام في مجال المؤرخ، وغالباً ما يتم الحكم على هذا الن......

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