قرارات جديدة من التعليم العالي بعد استمرار ازمة كورونا

2020/04/02 | 15:39 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قررت وزارة التعليم العالي، الخميس، تخويل الجامعات بصلاحية اختيار تطبيقات وآليات التعليم الا...

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