الرئيس برهم صالح يؤكد لوزيري التجارة والعمل ضرورة تأمين مفردات البطاقة التموينية والدعم

2020/04/02 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة توفير المواد الغذائية في الاسواق المحلية وتأمين مفردات الحصة التموينية للمواطنين

جاء ذلك خلال استقباله وزيري التجارة محمد هاشم العاني والعمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، حيث أكد أهمية الإسراع في دفع رواتب الحماية الاجتماعية وبما يسهم في إسناد ودعم العوائل المتعففة وتعزيز صور التكافل والتضامن داخل المجتمع العراقي، داعيا الى ضرورة التآزر والتكاتف في هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره كونه يمثل تحدياً خطيراً يهدد سلامة شعبنا وشعوب العالم جميعاً.

بدوره استعرض وزير التجارة الخطط التي وضعتها الوزارة لتأمين مفردات الحصة التموينية ومتابعة إجراءات تسهيل دخول البضائع، مبيناً أن الوزارة استنفرت جميع كوادرها وطاقاتها من أجل توفير المستلزمات الرئيسية للمواطنين في هذه الظروف الحالية.

كما عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية خطط وزارته لشبكة الحماية الاجتماعية والإسراع بتقديم الدعم المالي للأجراء اليوميين والمشمولين بشبكة الحماية لتعويضهم عن البقاء في بيوتهم وتوفير مستلزمات معيشتهم في مواجهة وباء كورونا.

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