2020/04/02 | 15:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تطالب وزارة النقل بتأجيل نقل الوافدين لحين توفير وتهيئة أماكن مناسبة لحجرهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 15:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تطالب وزارة النقل بتأجيل نقل الوافدين لحين توفير وتهيئة أماكن مناسبة لحجرهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تطالب وزارة النقل بتأجيل نقل الوافدين لحين توفير وتهيئة أماكن مناسبة لحجرهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).