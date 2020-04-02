برشلونة يجهز مخططا جديدا لاستعادة نيمار

2020/04/02 | 15:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يبدو أن إدارة برشلونة لم ترفع الراية البيضاء بعد، وما زالت تكثف جهودها للتعاقد مع لاعبها السابق، البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

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