الديوانية.. حجر منطقة اقيم فيها عزاء لمتوفي بكورونا

2020/04/02 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، الخميس، حجر منطقة اقيم فيها عزاء لمتوفي نتيجة اصابته بفيروس كورونا.وقال الشعلان في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم تشكيل لجنة بخصوص منح لاحد المتوفين شهادة وفاة وهو مصاب بفيروس كورونا”.واضاف، انه”تم حجر المنطقة التي اقيمت فيها الوفاة والفاتحة في قضاء عفك”.

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