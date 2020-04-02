2020/04/02 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت دائرة صحة البصرة عن تسجيل وفاة واحدة اليوم الخميس بوباء كورونا في المحافظة فضلا عن تسجيل ٥ إصابات جديدة بالفيروس في حين شفيت ٣ حالات كانت مصابة بالمرض.
وبينت الدائرة في الموقف اليومي للحالات أن الأعداد التراكمية للإصابات بلغت حتى الآن ١٠٩حالات.
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وبينت الدائرة في الموقف اليومي للحالات أن الأعداد التراكمية للإصابات بلغت حتى الآن ١٠٩حالات.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. 5 إصابات بـ”كورونا” وشفاء 3 وحالة وفاة واحدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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