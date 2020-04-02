2020/04/02 | 15:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، وزارة النقل بتأجيل دخول الوافدين الى العراق، حتى يتم تهيئة اماكن مناسبة لحجرهم مدة 14 يوما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الصحة تطلب من النقل تأجيل نقل الوافدين إلى العراق لحين توفير أماكنا مناسبة لحجرهم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الصحة تطلب من النقل تأجيل نقل الوافدين إلى العراق لحين توفير أماكنا مناسبة لحجرهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).