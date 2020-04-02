النفط تخصص مليار و300 مليون دينار لدعم الجهود الصحية في 9 محافظات

2020/04/02 | 15:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، اليوم الخميس، عن تخصيص مليار و300 مليون دينار في إطار دعم وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال جهاد في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "وزير النفط ثامر الغضبان قد ترأس اجتماعاتٍ عدةٍ مكثفة مع المسؤولين في الشركات النفطية والدوائر المعنية فيها لمراجعة وبحث احتياجات محافظاتنا العزيزة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا من خلال تقديم المساعدات العاجلة التي تشمل الدعم المالي وتوفير المواد والمستلزمات الصحية الضرورية بالإضافة إلى توفير الابنية وغيرها من الاحتياجات".

وأضاف ان "الوزارة قررت تخصيص مليار وثمانمائة مليون دينار من صندوق اللجنة المركزية لتبرعات الموظفين والعاملين في القطاع النفطي لدعم تسعِ مُحافظاتٍ هي (نينوى، الانبار، المثنى، الديوانية، صلاح الدين، كربلاء، النجف، ديالى، بابل) وبواقع 200 مليون دينار لكل محافظة".

وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقتٍ سابق عن تخصيص مائتي مليون دينار لدعم القطاع الصحي في محافظةِ كركوك و تخصيص مبلغ ثمانية ملايين وخمسمائةِ ألف دولار لدعمِ أربعِ مُحافظاتٍ هي (البصرة ، ميسان ، ذي قار ، واسط ).

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