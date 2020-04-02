ميسان تقرر تمديد حظر التجوال الى 11 نيسان

2020/04/02 | 15:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن رئيس خلية الازمة في محافظة ميسان، علي دواي، اليوم الخميس، عن تمديد حظر التجوال حتى يوم السبت المصادف ٢٠٢٠/٤/١١.

وذكر بيان للخلية، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها "عقدت أجتماعاً برئاسة المحافظ علي دواي لازم وبحضور قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت العميد عبد الخضر جاسم محمد والمدراء العامين للدوائر الصحية والخدمية والتنفيذية صباح اليوم وقررت بتمديد حظر التجوال حتى يوم السبت المصادف ٢٠٢٠/٤/١١ ويمنع منعاً باتاً خروج المواطنين من المنازل الا للحالات الطارئة".

وأضافت انه "يستثنى الكوادر الطبية والخدمية والاعلامية وسوف يتم فرض غرامات للمخالفين الذين يتجولون بدون اسباب طارئة".

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