تركيا: والي «أضنة» يدعو السوريين لعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة

2020/04/02 | 15:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا والي أضنة “محمود دميرتاش”، اللاجئين السوريين المقيمين في الولاية، إلى عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى، والاتزام بتطبيق إجراءات الحظر المتخذة في البلاد لمكافحة انتشار فيروس #كورونا.دعوة الوالي […]

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