2020/04/02 | 15:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط: تخصيص مليار و800 مليون دينار لدعم الجهود الصحية في تسع محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 15:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: تخصيص مليار و800 مليون دينار لدعم الجهود الصحية في تسع محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: تخصيص مليار و800 مليون دينار لدعم الجهود الصحية في تسع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).