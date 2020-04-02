بالصورة .. وزير الاعمار

2020/04/02 | 15:55 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

اعتبر وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، عن شيء مرعب أكثر من انخفاض أسعار النفط.

وقال ريكاني في تغريدة عبر حسابه الشخصي قائلا تخوفي ليس من هبوط اسعار النفط المُقلق، بل الرعب من ان يكون هنالك يوم قريب لاتجد فيه مُشتري للنفط ....

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