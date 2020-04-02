البنك المركزي يصدر بيان موجه لــ المصارف الاهلية في ظل ازمة

2020/04/02 | 15:55 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

دعا البنك المركزي العراقي، امس، المصارف الاهلية وشركات الصرافة الى اخذ دور مسؤول في ظل المرحلة الحالية، مشيراً الى استمراره في سياسته النقدية والمالية.

وقال البنك في بيان "تتظافر جهود المؤسسات المختلفة في بلدنا لمكافحة وباء كورونا والخروج بسلام من هذه الأزمة"، داعيا المصارف وشركا...

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